Aktien Schweiz: Technische Erholung dank Hoffnungsschimmern

Zuletzt haben US-Präsident Donald Trump und die Regierung in Japan Hilfs- und Konjunkturpakete zugunsten der Wirtschaft angekündigt bzw. bereits geschnürt. In Europa steht die EZB, die am Donnerstag über ihre Geldpolitik Auskunft gibt, im Fokus. Hoffnungsschimmer gibt es zudem aus China, wo es ermutigende Zahlen zu Neuinfektionen gibt. "Es macht den Anschein, dass China die Lage unter Kontrolle bekommt", so der Börsianer.

Der SMI tendiert zwar deutlich höher, verliert im Verlauf aber an Dynamik. Nach einem Tageshoch bei 9'576 Zählern notiert der Leitindex gegen 15.00 Uhr noch 2,32 Prozent höher auf 9'410,14 Punkten. Am Montag war er bis auf 9'059 Zähler abgesackt. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, steigt um 2,43 Prozent auf 1'418,27 und der breite SPI um 2,00 Prozent auf 11'473,898 Zähler. 29 der 30 SLI-Werte notieren im Plus. einzig Sonova (-1,3%) gibt nach.

Entspannungssignale sehen die Händler auch beim Volatilitätsindex VSMI. Das Angstbarometer kommt deutlich zurück und auch am Bondmarkt gibt der richtungsweisende Conf Future klar nach. Am Devisenmarkt allerdings neigen der Dollar und der Euro gegenüber dem Franken weiterhin zur Schwäche.

Die grössten Gewinne im SLI verbuchen mit UBS (+6,3%) und CS (+6,3%) die Anteile der beiden grössten Verlierer der letzten Tage. Ihr Kurs verharrt aber weiter unter der Schwelle von 10 Franken. Beide hatten am Montag mehr als 10 Prozent eingebüsst. Während die Investmentbank Goldman Sachs die aktuellen Verluste durchaus als Einstiegsgelegenheit sieht, warnen die Experten von Vontobel, dass die Folgen der aktuellen Krise für die Banken noch gar nicht abzuschätzen seien.

Mit Julius Bär, Swiss Life, der Swiss Re und Zurich gewinnen auch andere grosse Finanzwerte hinzu. Die Aufschläge liegen zwischen 2,6,0 und 5,1 Prozent. Im breiten Markt suchen Investoren ebenfalls nach Finanzwerten: Leonteq und Swissquote steigen 9 bzw. 3,8 Prozent.

Auch die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte und Zykliker LafargeHolcim (+4,5%), Logitech (+3,9%), Kühne+Nagel (+3,8%) und AMS (+2,7%) gewinnen an Wert.

Defensive Titel wie Sonova (-1,0%), Swisscom, Nestlé, Alcon und Roche mit Kursanstiegen von bis zu 1,8 Prozent sind dagegen am Ende der SLI-Tabelle zu finden.

Novartis steigen allerdings um 3,8 Prozent. Der Pharmariese hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogram angekündigt.

pre/ra

(AWP)