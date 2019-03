Aktien Schweiz: Treten an Ort - Banken gefragt

Am Donnerstag informiert ausserdem die Schweizerische Nationalbank über ihre zukünftige Geldpolitik. die Marktteilnehmer rechnen nicht damit, dass die SNB ihre Politik ändert. Es sei aber mit der Senkung der Wachstums- und Inflationsprognose zu rechnen. "Damit könnte die SNB die Fortsetzung der Negativzins-Politik begründen", sagt ein Händler. Weiter im Blick der Marktteilnehmer stehen ausserdem der US-chinesische Handelsstreit und der Brexit. Die britische Regierung will sich am Montag zu einer weiteren Abstimmung äussern. Dies soll bis spätestens Mittwoch geschehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr mit 9485,00 Punkten um 0,02 Prozent höher. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,17 Prozent auf 1'466,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ist unverändert bei 11'232,54 Punkten. Von den 30 SLI-Titeln notieren 15 höher und 15 geben nach.

An der Spitze der Blue Chips stehen die Aktien von Dufry (+2,5% auf 107,15 Fr.). Die Bank Vontobel hat zwar das Kursziel auf 125 von 140 Franken gesenkt, sie bestätigt aber die Kaufempfehlung.

Dahinter folgen die Papiere der Grossbanken UBS (+1,8%) und Credit Suisse (+1,7%) sowie von Julius Bär (+1,0%). Händler erwähnen die Fusionsgespräche der deutschen Grossbanken Commerzbank und Deutsche Bank. Dies heize wohl Spekulationen um eine Konsolidierung der Branche in Europa grundsätzlich an, heisst es am Markt. Ob ein ähnlicher Schritt in der Schweiz sinnvolle wäre, bleibe dahingestellt. "Derzeit ist das eher eine Sache in der Euro-Zone, wo es zu grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen kommen könnte", sagt ein Händler.

In einem am Montag veröffentlichten Diskussionspapier streicht die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) die Wichtigkeit von grossen Banken für die Schweiz heraus. Die Schere bei Grösse und Rentabilität öffne sich zwischen grossen amerikanischen und europäischen Instituten. Während die US-Banken ihre Altlasten nach der Finanzkrise rasch bereinigt hätten, sei die EU-Bankenunion ins Stocken geraten. Nationalstaatliches Sicherheitsdenken in Europa behindere die Banken bei der erfolgreichen Umsetzung von internationalen Geschäftsmodellen, so die SBVg.

Bei den Schwergewichten notieren Novartis 0,6 Prozent tiefer und Roche sinken um 0,5 Prozent. Die Novartis-Tochter Alcon übernimmt für 285 Millionen Dollar zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen das US-Unternehmen PowerVision. Roche hat Studiendaten zu Tecentriq in der Anwendung gegen Blasenkrebs veröffentlicht.

Die Anteile des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (-1,0%) und der Technologietitel Logitech (-0,6%) und Temenos (-0,9%) sowie des Pharmaherstellers Vifor (-0,6%) leiden derweil unter Gewinnmitnahmen und sind die grössten Verlierer. Leichter sind auch Swatch (-0,1%) , Richemont (-0,2%) und Sika (-0,5%).

Uneinheitlich sind die Aktien anderer zyklischer Firmen, wie die Kursentwicklung bei ABB (+0,9%), Adecco (+0,3%) und Clariant (+0,2).

Am breiten Markt stechen Evolva in Auge. Die Aktie des Nahrungsmittelzusatzherstellers saust um 8,0 Prozent in die Tiefe. Die US-Umweltbehörden wollen mehr Informationen zu Nootkaton. Evolva hat einen Registrierungsantrag für Nootkaton als Herstellungsprodukt bei der Behörde vorliegen. Nun habe die Agentur eine Studie ermittelt, deren Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte, heisst es in der Mitteilung weiter. Hierzu habe die EPA sie weitere Informationen angefordert.

Auf der anderen Seite setzen Cicor (+5,4%) den Höhenflug fort, der am Freitag nach der Ergebnisvorlage eingesetzt hat. Die Aktien des Textilmaschinenbauers Rieter (+4,5%) und des Stahlkochers Schmolz + Bickenbach (+4,6%) setzen zu einer Erholung an nach den jüngsten Kursabschlägen.

pre/rw

(AWP)