Aktien Schweiz: Treten an Ort - Ruhiger Handel vor US-Notenbank-Sitzung

Die Schweizer Börse bewegt sich am Montag in engen Spannen mehr oder weniger seitwärts. Vor der am Mittwoch erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed verhalten sich die Anleger vorsichtig. Das Geschäft verläuft dementsprechend ruhig. Eine Zinssenkung bereits diese Woche wäre eine sehr grosse Überraschung, heisst es am Markt. Die Erwartungen der Finanzmärkte auf tiefere Zinsen seien jedoch hoch. Bis Ende Jahr werden insgesamt drei Zinssenkungen erwartet. Insgesamt sei die Stimmung eigentlich gut, und auch die Charttechnik spreche für weitere Anstiege.