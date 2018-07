Aktien Schweiz: Treten an Ort und Stelle

Eine Einigung durch ausreichende Zugeständnisse scheine zwar immer noch möglich, im Moment liessen sich die Anleger aber nicht aus der Reserve locken, sagten Börsianer. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, vom dem man sich Hinweise für die Geldpolitik in den USA erhofft. Laut den am Vortag publizierten privaten ADP-Daten haben amerikanische Firmen im Juni weniger Jobs geschaffen als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11 Uhr 0,01 Prozent tiefer bei 8'673,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,03 Prozent auf 1'428,93 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,07 Prozent auf 10'391,20 Zähler. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 13 Gewinner 17 Verlierer.

Die Agenda für Firmennews ist am Freitag weitgehend leer. Gekauft werden zu Wochenschluss wie am Vortag Aktien wie Aryzta (+1,3%), Sonova (+1,1%), Vifor (+1,0%) oder Lonza (+0,4%). Aber auch klassische Zykliker wie Dufry (+1,1%), Logitech (+0,6%) oder Geberit (+0,5%) figurieren auf den Einkaufszetteln.

Das Bild ist aber nicht einheitlich. So büssen andere konjunktursensitive Papiere wie ABB (-0,6%), LafargeHolcim (-0,1%) und Schindler (-0,4%) Terrain ein. ABB meldete den Kauf eines türkischen Roboter-Produzenten, LafargeHolcim den Eingang eines Grossauftrags aus Grossbritannien.

Die am Vortag schwachen Swatch (+0,3%) und Richemont (+0,1%) haben sich etwas stabilisiert. Die Papiere hatten zuletzt stark unter dem Konflikt zwischen den USA und China gelitten. Das Land der Mitte und Hongkong sind die mit Abstand wichtigsten Absatzmärkte für Luxuswaren und teure Uhren.

Die an den Vortagen gesuchten Finanzwerte Credit Suisse (-0,2%), Julius Bär (-0,4%) und UBS (-0,1%) fallen wieder etwas zurück. Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank brachte keine wesentlichen Impulse. So wollen die US-Notenbanker weiter an der Politik der langsamen Zinserhöhungen festhalten. Allerdings hat sich eine Debatte über die Frage entzündet, wie viele Zinserhöhungen noch notwendig sind.

Die defensiven Schwergewichte Roche (-0,1%), Novartis (-0,1%) und Nestlé (+0,2%) heben sich in der Summe ungefähr auf.

Im breiten Markt spielt etwas mehr Musik. So fallen Ams nach einer deutlichen Kurszielsenkung durch die Analysten der Credit Suisse und einer Gewinnwarnung von Samsung um 2,4 Prozent. Der koreanische Elektronikkonzern gilt nach Apple als zweitgrösster Abnehmer des Herstellers von Halbleitern.

Auch Comet (-1,1%) finden noch keinen Boden. Das Unternehmen hatte am Mittwoch eine Gewinnwarnung ausgegeben, was nun den dritten Tag in Folge Verkäufe auslöst. Am Mittwoch war es nach der Gewinnwarnung für Comet um satte 20 Prozent nach unten gegangen, am Donnerstag um weitere 1,8 Prozent.

Die Aktien des Schliesstechnik-Unternehmens Dormakaba (-2,2%) sind wegen einer Gewinnwarnung des Rivalen Assa Abloy unter Druck. Die Schweden begründeten die Warnung mit dem schleppenden Geschäft in China. Das Unternehmen erwartet in diesem Markt kurz- und mittelfristig fortgesetzt schwache Ergebnisse. Die Anleger nehmen Dormakaba daher in Sippenhaft.

Implenia ziehen auf der Gegenseite um 2,3 Prozent an. Der Baukonzern hat sich für den Bau der Autobahnüberdeckung Schwamendingen eine Tranche im Wert von 55 Millionen Franken gesichert. Im Gesundheitsbereich gesucht sind Evolva (+6,3%), Santhera (+3,7%) und Siegfried (+3,1%).

