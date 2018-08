Aktien Schweiz: Türkeisorgen belasten SMI

Ab Herbst sei in der Folge mit einer eigentlichen Runde von Gewinnschätzungs-Senkungen zu rechnen, heisst es am Markt. Der Franken wertet sich weiter auf: Inzwischen kostet ein Euro gerademal noch 1,1328 Franken, ein Dollar wird zu 0,9698 Franken gehandelt. Aufgrund des Währungsverfalls in der Türkei ist der Franken wieder als sicherer Hafen gefragt. Auch der Handelsstreit beschäftigt die Anleger weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 10.55 Uhr 0,78 Prozent auf 9'013,76 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,79 Prozent auf 1'474,61 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,69 Prozent auf 10'772,36 Punkte. Von den 30 Titeln stehen 28 im Minus und nur zwei im Plus.

Ganz vorne auf der Verliererliste finden sich die Bankenwerte. Julius Bär büssen 2,5 Prozent ein, CS und UBS 1,4 beziehungsweise 1,0 Prozent. Laut einem Händler machen den Titeln Finanzierungssorgen zur Türkei infolge der Talfahrt der Lira zu schaffen. Ein Grossteil der milliardenschweren Auslandsschulden, die bis Mitte des nächsten Jahres fällig werden, entfallen auf Banken.

Ein grosses Minus fahren auch die schwankungsanfälligen Aryzta-Aktien (-2,4%) ein. Die Titel des Backwarenherstellers fallen Mitte September aus dem SLI.

Auch die Swisscom-Papiere (-1,3%) verzeichnen Kurseinbussen. Die Papiere sind schon den ganzen Monat lang auf Talfahrt und nähern sich allmählich ihrem Mehrjahrestief.

Überdurchschnittliche Abgaben sind weiter auch bei konjunktursensitiven Aktien wie ABB (-1,3%), Adecco (-0,9%) oder LafargeHolcim (-1,1%) zu sehen.

Wenig Unterstützung kommt auch von den Schwergewichten Novartis (-0,7%), Roche (-0,5%) und Nestlé (-0,4%).

Mit relativ geringen Abgaben kommen dagegen die Logitech-Aktien (-0,5%) davon. Der Computerzubehör- und Unterhaltungselektronikhersteller kann die Anleger mit einer Reihe von Produktneulancierungen überzeugen.

In die Gewinnerzone schaffen es lediglich die Titel von Partners Group (+0,1%) und Sonova (+0,7%). Bei dem Hörgerätehersteller hat somit eine leichte Gegenbewegung zum Vortag eingesetzt, als der Kurs um 2,8 Prozent tauchte. Händlern zufolge hatte Tobias Rhis, der Sohn des verstorbenen Firmengründers Andy Rihs, 1,78 Millionen Aktien verkauft - was den Kurs deutlich belastet hatte.

Partners Group hat am Morgen einen Wechsel an der Führungsspitze vermeldet. Co-Chef Christoph Rubeli übergibt seinen Führungsposten bis Jahresende an David Layton, bleibt aber als Partner an Bord. Unter Layton soll das Private-Equity-Geschäft vorangetrieben werden.

Im breiten Markt geht es insbesondere mit dem Kurs von GAM (-10,3%) weiter bergab. Die Credit Suisse hat das Kursziel für den Vermögensverwalter halbiert. Bereits am Vortag hatte der Titel klare Abgaben hinnehmen müssen. Auch VAT (-4,0%) verlieren nach einer Abstufung durch die UBS auf "Neutral" von "Buy".

Nach einem anfänglich kräftigen Plus fallen auch die Asmallworld-Papiere (-12,2%) massiv ins Minus. Das soziale Netzwerk hat in der ersten Jahreshälfte seinen Umsatz mehr als verdoppelt. Der Verlust aber hat sich weiter ausgeweitet.

Nach der Publikation eines Halbjahresverlusts geben auch Hochdorf (-4,4%) stark nach. Bei Meyer Burger (-4,6%) reagiert die Aktie mit Verlusten auf den Austausch des Finanzchefs.

Molecular Partners (+1,7%) ziehen dagegen nach der Zahlenvorlage an. Das Biotechunternehmen hat seinen Semesterverlust etwas verringert und seinen Ausblick präzisiert.

Inficon (+4,6%) profitiert von einer Ratingerhöhung durch die UBS. Die Grossbank empfiehlt den Titel neu zum Kauf nach einer zuvor neutralen Einstufung.

tt/rw

(AWP)