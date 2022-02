Aktien Schweiz: Unter Tageshoch freundlich - Novartis bremst

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Mittwochmorgen weiterhin fester. Gebremst wird der Aufwärtstrend aber von den Einbussen beim Marktschwergewicht Novartis, dessen Ergebnisse am Markt als nicht ganz ausreichend aufgenommen wurden. Dennoch sei die Stimmung grundsätzlich gut, heisst es. In den USA hätten die Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik etwas nachgelassen. Laut Vertretern der US-Notenbank Fed sollen Zinserhöhungen in einem Tempo stattfinden, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtigt. Und dies habe dazu geführt, dass Schnäppchenjäger wieder aktiver am Markt seien und Baissepositionen glattgestellt würden.