Aktien Schweiz: Verluste im Vorfeld des Treffens der Notenbanken

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag kurz vor Mittag klar im Minus. Nach einer knapp positiven Eröffnung fiel der SMI rasch in den negativen Bereich und baute in der Folge die Verluste aus. Nach dem starken Anstieg des Vortages geht es damit sofort wieder nach unten, ein Muster dass sich seit rund zwei Wochen stetig wiederholt. Etwas gedrückt wird die Stimmung von militärischen Scharmützeln im südchinesischen Meer, welche einer neuen Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gleichkommen.