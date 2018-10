Aktien Schweiz: Verluste - Italien sorgt für Turbulenzen

Nach einem freundlichen Start in das Schlussquartal 2018 steht der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag ganz im Zeichen der Sorgen um Italien. Nachdem der Leitindex SMI bereits um gut ein halbes Prozent schwächer in den Handel gestartet war, hat er die Abschläge im weiteren Handelsverlauf etwas ausgeweitet und bewegt sich seither in einer engen Spanne.