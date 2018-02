Aktien Schweiz: Verluste leicht ausgebaut

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis zum Mittag die Verluste des frühen Handelsgeschäfts ausgebaut. Damit entfaltet sich das Geschehen an der hiesigen Börse im Einklang mit anderen europäischen Märkten, deren Kurse ebenfalls nach Süden zeigen. Zudem fehlt es der Schweizer Börse an kurstreibenden Nachrichten. Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwochabend, von dem Rückschlüsse für den weiteren Zinskurs erwartet werden.