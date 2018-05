Aktien Schweiz: Verluste noch ausgebaut - Konjunktursorgen

Entsprechend werden die Marktteilnehmer das für heute nach Börsenschluss in Europa angesagte Protokoll der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank genau unter die Lupe nehmen. Vor diesem Termin ist deshalb Zurückhaltung Trumpf. Die anhaltenden Sorgen um den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und die Unsicherheiten um den geplanten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA sowie um die neue italienische Regierung bremsen die Aktien zusätzlich.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 1,03 Prozent tiefer bei 8'843,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 1,23 Prozent auf 1'465,53 Punkte zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,02 Prozent auf 10'545,39 Punkte.

Angesichts der wieder etwas aufgekommenen Konjunktursorgen - am Berichtstag sind noch enttäuschende Daten zur Stimmung der Unternehmen im Euroraum oder zum Einkaufsverhalten der Manager in Deutschland publiziert worden - stehen konjunktursensitive Aktien wie Lonza (-2,3%) und Clariant (-2,1%) aus dem Chemiebereich, im Industriesegment ABB (-1,9%) oder im Bereich Luxusgüter Swatch (-2,2%) und Richemont (-1,7%) am stärksten unter Druck.

Ebenfalls tiefer gestellt, wenn auch moderater, werden Julius Bär (-1,1%). Die Privatbanken-Gruppe hat am Morgen Geschäftszahlen zu den ersten vier Monaten 2018 präsentiert, die am oberen Rand der Analysten-Erwartungen ausgefallen sind. Teilweise wird allerdings ein etwas schwächerer Neugeldzufluss als noch im Vorjahr bemängelt, vor allem verweisen Beobachter aber auf den starken Lauf der Aktien in den vergangenen Wochen, der nun zu Gewinnmitnahmen verleitet.

Von den beiden Grossbanken halten sich UBS (-0,9%) besser als CS (-1,8%). Klar im Minus, aber doch weit vorne in der Tabelle stehen die Pharmaschwergewichte Roche (-0,8%) und Novartis (-0,6%), während Nestlé (-0,4%) zusammen mit Sonova (+0,4%) das Spitzenduo bilden. Sonova schlagen damit nach der schwachen Performance im Anschluss an die Jahreszahlen einen Erholungskurs ein.

Vifor Pharma (-1,8%) werden nach dem schwachen Start in die verkürzte Woche auch am Mittwoch verkauft. Am Dienstag hatte die US-Zulassung für das Veltassa-Konkurrenzprodukt Lokelma von AstraZeneca die Titel belastet und um knapp 5 Prozent fallen lassen. Am Mittwoch hat Vifor Pharma nun über den Erwerb der Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für eine Therapie gegen Juckreiz des amerikanischen Biopharmaunternehmen Cara Therapeutics berichtet. Analysten bewerten dies positiv, die Sorgen wegen der Veltassa-Konkurrenz schmälert dies aber noch nicht.

Im breiten Markt brechen Cosmo massiv um über 14 Prozent ein. Am Morgen hatte das Unternehmen über einen weiteren Rückschlag hinsichtlich der US-Zulassung für das Kontrastmittel Methylenblau MMX berichtet. Obwohl sich dabei lediglich bestätigte, was das Unternehmen bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte - was den Aktienkurs damals um über 20 Prozent absacken liess - muss der Titel heute weitere Federn lassen.

Lem verzeichnen im Anschluss an die Jahreszahlen ein Minus von 0,8 Prozent.

cf/ra

(AWP)