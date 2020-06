Aktien Schweiz: Verschnaufpause nach starker Vorwoche

Nachdem am vergangenen Freitag unerwartet starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt den Börsen Auftrieb verliehen hatten, steht nun vor allem die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Mittwochabend im Zentrum des Interesses der Marktteilnehmer. Dann wird das Fed neben den Zinsprojektionen auch die Konjunkturprognose veröffentlichen. Eine Zinsänderung haben die Analysten dagegen nicht auf dem Radar.

Der SMI verliert um 11.05 Uhr 0,16 Prozent auf 10'174,06 und der breite SPI 0,27 Prozent auf 12'529,26 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt dagegen leicht um 0,01 Prozent auf 1'536,41 Zähler. Die eine Hälfte der 30 SLI-Werte legt zu und die andere gibt nach.

Verkauft werden laut Händlern vor allem die Aktien, die zuletzt gut gelaufen sind. Dazu zählen unter anderem die stark gestiegenen Lonza-Aktien, die um 2,7 Prozent nachgeben, aber noch immer einen Kursgewinn im laufenden Jahr von rund 30 Prozent aufweisen.

Schwächer sind zudem auch Logitech (-1,5%), Givaudan (-1,4%), Alcon (-0,7%) und Schwergewicht Roche (-1,2%), die rotz Kursschwäche ebenfalls noch eine positive Kursbilanz im laufenden Jahr aufweisen. Verluste weisen aber auch die Papiere der zyklischen Unternehmen Kühne+Nagel (-2,1%), ABB, Temenos und SGS (ej -0,7%) auf, die zuletzt ebenfalls stark zugelegt hatten. Aber auch defensive Werte wie Vifor (-0,5%), Sonova (-0,2%) und Novartis (-1,1%) büssen an Wert ein.

Richemont legen leicht zu, obwohl es scheint, dass bei dem Luxusgüterkonzern etwas Unruhe aufgekommen ist. So scheint der Stuhl der Personalchefin zu wackeln. Es sei eine "umfassende Überprüfung" des Bereichs Human Resources eingeleitet worden, hatte das Unternehmen am Freitagabend mitgeteilt. Die Titel von Rivale Swatch gewinnen 1,0 Prozent.

Anderseits können Aktien aus dem Finanzbereich, die vergangene Woche bereit stark gestiegen sind, weiter zulegen: So rücken die Grossbanken UBS (+2,3%) und Credit Suisse (+3,7%)sowie die Versicherer Swiss Life (+2,6%) und Zürich (+1,2%) weiter vor. Swiss Re (+2,9%) profitiert zudem von einem positiven Analystenkommentar. RBC hat die Anteile des Rückversicherers auf "Outperform" von "Sector Perform" und das Kursziel auf 100 von 80 Franken erhöht.

Am breiten Markt sacken MCH Group um 3,4 Prozent ab. Die krisengeschüttelte Messebetreiberin hat die vom Juni auf September verschobene Kunstmesse Art Basel 2020 nun ganz abgesagt.

Von Roll legen derweil 6,6 Prozent zu. Der Industriekonzern hat vom Autohersteller Audi einen Auftrag mit einem Vertragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich erhalten. Die Käufer wetteten darauf, dass Von Roll die kräftezehrende Transformation von einem Stahlkocher zum Hersteller zukunftsweisender Industrieprodukte geglückt sei, heisst es am Markt.

Bei den Aktien von Dufry (+8,2%) halten die Käufe ebenfalls an. Die Hoffnung auf die Belebung der Reisetätigkeit und der starke Kursabsturz nährten den Optimismus der Käufer, sagt ein Händler.

Metall Zug steigen um 7,2 Prozent. Bei dem Mischkonzern wird am 25. Juni der Bereich Haushaltsgeräte V-Zug separat an die Börse gebracht. "Möglicherweise positioniert sich der eine oder andere Anleger vor dem Spin off", sagte ein ein Händler.

