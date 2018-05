Aktien Schweiz: Verschnaufpause nach zwei starken Tagen - Adecco unter Druck

International gesehen steht die Ankündigung des US-Präsidenten Trump im Vordergrund, seinen Entscheid hinsichtlich des Atomabkommens mit Iran bereits am heutigen Dienstagabend zu veröffentlichen. Es ist einer der wohl weitreichenderen Entscheide seiner bisherigen Amtszeit. Dies führt an den europäischen Märkten vorerst zu einer gewissen Zurückhaltung, denn der 2015 abgeschlossene Deal gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 0,27 Prozent tiefer bei 8'954,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,40 Prozent auf 1'478,45 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent auf 10'663,57.

Mit Abstand grösster Verlierer sind derzeit Adecco (-5,7%). Analysten zeigen sich von den überraschend stark gesunkenen Margen enttäuscht. Selbst wenn die Restrukturierungskosten abgezogen würden, sei die operative Marge unter den Erwartungen ausgefallen, bringt es einer auf den Punkt. Er rechnet vor, dass die Zahl der Angestellten um 4 Prozent stieg und auch das Filialnetz deutlich vergrössert wurde.

Dahinter folgen LafargeHolcim mit einem Minus von 2,9 Prozent. Der Baustoffkonzern hat ein tieferes Betriebsergebnis ausgewiesen als erwartet. In den Wertungen der Analysten wiegt dies schwerer als die besser als angenommene Umsatzentwicklung. Auch die bestätigte Guidance, die weiter eine Ergebnisverbesserung im Gesamtjahr vorhersagt, ist dem Kurs keine Stütze.

Auf der Gegenseite gehören nach Zahlen Dufry (+2,1%) zu den gesuchten Aktien. Mit einer Beschleunigung des organischen Wachstums und Verbesserungen bei der operativen Marge wurden die Analysten positiv überrascht. In ersten Kommentaren ist einhellig von einem starken Jahresauftakt des Reisedetailhändlers die Rede.

Ebenfalls fester tendieren Swiss Life, allerdings ist das Plus hier mit 0,4 Prozent relativ moderat. Der Lebensversicherer hat Analysten und Investoren im ersten Quartal mit kräftigem Wachstum überzeugt. Gut aufgenommen wurde an der Börse insbesondere das weiterhin gut laufende Geschäft mit gebührenbasierten Produkten.

Weitere Gewinner sind etwa Aryzta (+2,2%) an der Tabellenspitze oder Logitech (+0,8%) und mit etwas Abstand Swiss Re (+0,4%).

Auf der Verliererseite fallen Sonova (-2,1%) etwas deutlicher zurück. An der Börse wurde auf den starken Lauf der Aktie über die vergangenen vier Wochen verwiesen, was nun Gewinnmitnahmen auslöst. Zudem hatte am Morgen der Konkurrent William Demant Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, welche in Marktkreisen zwar positiv beurteilt wurden. Allerdings fiel der Ausblick für den Hörgerätemarkt eher verhalten aus.

Der Pharmasektor steht nach der Übernahme von 50 Prozent an der irischen Shire durch die japanische Takeda für rund 46 Milliarden britische Pfund etwas im Fokus. Stimulierend ist die Nachricht aber weder für Roche (-0,4%) noch für Novartis (+0,2%).

Lonza (-1,8%) geben vor allem wegen des Abgangs der Dividende etwas deutlicher nach.

Dagegen geben Vifor Pharma (unverändert) die frühen Gewinne im Anschluss an einen erweiterten Zulassungsentscheid aus den USA zum Medikament Veltassa wieder preis.

Im breiten Markt gehen jeweils nach Zahlen die Aktien von PSP Swiss Property (+0,4%) und Schmolz+Bickenbach (-1,4%) verschiedene Wege.

Die Aktien von Emmi (+1,2%) zeigen sich vom Abgang des Finanzchefs Jörg Riboni per April nächsten Jahres wenig beeindruckt.

cf/ra

(AWP)