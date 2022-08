Aktien Schweiz: Vor Fed-Protokoll freundlich - Anleger bleiben vorsichtig

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Mittwoch eine freundliche Tendenz vor. Der Grundton sei positiv, sagt ein Händler. Dafür sorge die bisher grossmehrheitlich besser als erwartet gelaufene Bilanzsaison. Am Vortag hatten die Handelskonzerne Walmart und Home Depot mit guten Berichten überrascht, was die Anleger zuversichtlich stimmt. Auch hierzulande haben etliche Unternehmen Abschlüsse vorgelegt.