Aktien Schweiz: Vor US-Zinsentscheid wenig verändert

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch nach einem bewegten Verlauf um das Vortagesniveau bis am späten Vormittag keine klare Tendenz durch. Dem Markt fehle es derzeit an Kraft, um stärker nach oben auszubrechen, sagen Händler. Die Euphorie über den Regierungswechsel in den USA und die damit in Verbindung stehenden Konjunkturhilfen sei wieder etwas abgeklungen. Zudem sorgten sich die Marktteilnehmer weiter wegen der Corona-Pandemie.