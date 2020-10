Aktien Schweiz Vorbörse: Abwärtstrend dürfte sich fortsetzen

Am Schweizer Aktienmarkt werden auch am Donnerstag tiefere Kurse erwartet. Die weiter rasant steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 und die damit verbundene Furcht vor einem erneuten Lockdown der Wirtschaft stimmten die Anleger immer negativer, heisst es am Markt. Kein Wunder sind die Vorgaben aus Fernost überwiegend negativ.