Aktien Schweiz Vorbörse: Abwärtstrend hält an

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte etwas tiefer erwartet. Von den US-Börsen kamen am Vorabend keine positiven Impulse, und in Asien ging es in der Nacht dann mehrheitlich abwärts. Dem SMI drohen somit am dritten Tag der Woche zum dritten Mal Verluste. Eine Rückkehr über die Marke von 11'000 Punkte, unter die der Leitindex am Vortag gefallen war, ist nicht in Sicht.