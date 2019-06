Aktien Schweiz Vorbörse: Abwarten angesagt - Fed im Fokus

Die Schweizer Börse dürfte sich am Mittwoch erst einmal wieder eine Verschnaufpause gönnen. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem Sturmlauf erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt. Als Grund für den Kurssprung nannten Händler vor allem die Aussicht auf weiterhin geöffnete Geldschleusen der Zentralbanken. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Dienstag lockere geldpolitische Signale ausgesandt.