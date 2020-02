Aktien Schweiz Vorbörse: Anhaltende Abwärtsbewegung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag voraussichtlich an die schwache Tendenz der Vorwoche anknüpfen. Am vergangenen Freitag hatte der Markt zunächst zu einem Erholungsversuch angesetzt, allerdings war dieser dann jäh abgebrochen worden und der Markt hatte ins Minus gedreht. Insgesamt sind die Vorgaben aus Übersee denn auch schwach. In China waren an diesem Montag die Börsen erstmals seit dem 23. Januar wieder geöffnet.