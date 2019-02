Aktien Schweiz Vorbörse: Anhaltende Konsolidierung - Swisscom und Zurich gesucht

Global gesehen bleibt das faktische Patt in der US-amerikanischen Politik ein Thema. Präsident Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation keine positiven Zeichen gesetzt. Die blockierte Situation rund um die Frage zur Grenzmauer könnte einen erneuten Stillstand der amerikanischen Regierungsgeschäfte bewirken, was sich wiederum schlecht auf die Wirtschaft auswirken würde. In Sachen Brexit trifft die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel auf die EU-Spitzen. Vorab waren die Fronten allerdings verhärtet, was sich nicht zuletzt am vielbeachteten Spruch von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit dem "Platz in der Hölle" für Brexit-Befürworter zeigt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI notiert um 8.15 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 9'136,52 Punkten.

Die Mehrheit der Bluechips büsst gegenüber dem Schlussstand vom Vortag im Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent ein. Die Ausnahmen sind die beide nach Zahlen gesuchten Zurich (+1,3%) und Swisscom (+0,9%) sowie Julius Bär (+0,4%) nach der definitiven Beilegung des Steuerstreits in den USA.

Der Versicherer Zurich hat insbesondere mit dem Gewinn positiv überrascht. Ausserdem macht das Unternehmen Fortschritte beim Sparprogramm und bezahlt mehr Dividende, was in Investorenkreisen immer gerne gesehen wird.

Die Zahlen von Swisscom wiederum werden als gewohnt solid bezeichnet. Gegenwind spürte der Telekom-Konzern vor allem im Schweizer Kerngeschäft, während das in Italien gut lief.

Im breiten Markt fallen ebenfalls nach dem Jahresergebnis DKSH wegen eines enttäuschenden Umsatzes mit einem markanten Minus von 3,5 Prozent auf, wogegen Leonteq nach einem Rekordgewinn 1,3 Prozent höher gestellt werden.

cf/ra

(AWP)