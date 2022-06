Aktien Schweiz Vorbörse: Anleger dürften sich vor SNB-Zinsentscheid zurückhalten

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen insgesamt wenig verändert erwartet. Vor der um 09.30 Uhr mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften sich die Marktteilnehmer zurückhalten, heisst es am Markt. Es gilt zwar als ausgemacht, dass die SNB die Zinswende demnächst einläuten wird. Offen ist aber, ob ein erster Zinsschritt bereits heute, im September oder an einer ausserplanmässigen Sitzung dazwischen stattfinden wird. Die Mehrheit der Analysten tippt auf September.