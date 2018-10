Aktien Schweiz Vorbörse: Auf breiter Front tiefer - AMS deutlich unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Notierungen am Dienstag deutlich tiefer eröffnen. Die Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien sind klar negativ. Die Stimmung bleibt damit wie über die vergangenen Tage von erhöhter Nervosität geprägt, was sich in einer weiterhin stärkeren Volatilität äussert. Im Fokus stehen hierzulande Schindler, AMS und Logitech nach der Präsentation von Quartalszahlen, wobei insbesondere AMS markant unter Druck geraten dürften.