Aktien Schweiz Vorbörse: Auf Rekordkurs nach US-Zinsschritt - Zahlen im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas höher erwartet. Die Vorgaben seien freundlich, heisst es am Markt. Die US-Notenbank senkte wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte. Zudem signalisierte das Fed nun eine Zinspause. Die jüngsten Entspannungstendenzen in Sachen Handelskonflikte und Brexit würden der Fed nun etwas Luft lassen, um die Wirkung der bisherigen Massnahmen zu bewerten, hiess es in einem Kommentar. Dies sei aber etwas weniger "taubenhaft" als bisher, als das das Fed jeweils geschrieben habe, dass die Notenbank "angemessen handeln werde", um die wirtschaftliche Erholung zu stützen.