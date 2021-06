Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktgewinne erwartet

So wird das Fed am Mittwochabend nach dem hiesigen Börsenschluss über seinen weiteren Kurs berichten. Nachdem die EZB erst am vergangenen Donnerstag ihre Politik bekräftigt hat, gehen Marktteilnehmer davon aus, dass auch die US-Notenbank an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändern wird - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation. Allerdings könnten ihre Prognosen für Zinssätze, Inflation und Wirtschaft die Märkte bewegen. "Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation wird die Fed-Sitzung auf jegliche Anzeichen hin untersucht werden, die darauf hindeuten, dass der Zeitplan für die Anhebung des Leitzinses oder das Auslaufen von QE vorverlegt wird", meint ein Händler. Hierzulande folgt am Donnerstag dann noch die SNB, von der ebenfalls ein unveränderter Kurs erwartet wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 11'865,57 Punkten. In der Vorwoche hat der Leitindex mehr als 2 Prozent hinzugewonnen und bei 11'873 Punkten am Freitag eine weitere Bestmarke gesetzt.

Während alle 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus notieren, ziehen die Anteilsscheine von SGS mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent am deutlichsten an. Gleich zwei Analysehäuser haben ihre Kursziele für die Titel erhöht. Die zuständigen Analysten trauen dem Unternehmen weiteres Wachstum zu, heben allerdings auch die bereits anspruchsvolle Bewertung hervor.

Mit Aufschlägen von jeweils 0,3 Prozent ziehen ABB und die beiden Grossbanken UBS und CS vorbörslich etwas stärker an als der Markt.

Eher unauffällig präsentieren sich dagegen die Aktien von Clariant (+0,2%). Der Spezialchemiekonzern hat einen Käufer für seine Pigmente gefunden. Das Geschäft geht an ein Konsortium. Der Wert des verkauften Pigmentgeschäfts wird auf 805 bis 855 Millionen Franken veranschlagt.

Etwas mehr Bewegung ist vorbörslich vor allem in den hinteren Reihen auszumachen. So hat der Kompressoren-Hersteller Burckhardt (+1,7%) einen Auftrag an Land gezogen. Beim Vakuumventilhersteller VAT (+1,1%) hat CEO Michael Allison im Interview mit der "FuW" dem Unternehmen gute Wachstumschancen bescheinigt und SFS (+1,2%) knüpfen nach der erhöhten Prognose vergangene Woche an den starken Lauf von Freitag an.

