Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend bleibt intakt

Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich auch am Mittwoch im Vorwärtsgang. Bestätigen sich die vorbörslichen Indikationen, markiert der SMI in der Eröffnungsphase ein neues Jahreshoch und steuert auf den dritten Tag in Folge mit höheren Kursen zu. Zumindest für den Moment scheint die Risikofreude der Investoren nach der verhaltenen Vorwoche wieder zurückgekehrt. So sind auch die Vorgaben aus den USA und aus Asien durchwegs positiv. Gestützt wird das weltweite Börsensentiment von den Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Handelskonflikt zwischen den USA und China.