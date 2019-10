Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend bleibt intakt - CS unauffällig

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft erneut fester. Damit zeichnet sich der dritte Tag in Folge mit steigenden Kursen ab. Leichte Entspannungssignale im sino-amerikanischen Handelsstreit führten zu positiven Vorgaben von der Wall Street und auch in Japan schlossen die Aktien höher. Credit Suisse gehen in etwa mit dem Markt und fallen nach der Publikation des Berichts des Verwaltungsrats zur Bespitzelungsaffäre nicht gross auf.