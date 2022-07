Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend dürfte noch etwas anhalten

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch nach positiven Vorgaben aus den USA etwas fester erwartet. An der Wall Street hatten der schwächere Dollar und einige gute Firmenergebnisse den Kursen Auftrieb gegeben. Dies lockte laut Händlern zudem vermehrt Schnäppchenjäger in den Markt, die den Aufwärtstrend noch verstärkten. Es sei zuletzt einfach zu viel Negatives eingepreist worden, sagte ein Händler dazu. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer nun auf die am Donnerstag anstehenden Zinsbeschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuletzt hatten die Spekulationen über eine Zinserhöhung um 50 und nicht nur um 25 Basispunkte, wie dies die EZB mehrfach signalisiert hatte, stark zugenommen.