Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag gemäss vorbörslicher Indikationen etwas fester erwartet. Die Anleger hoffen weiter, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen zu einer Erholung der Weltwirtschaft führen, heisst es am Markt. Dies verhalf auch den Märkten in Fernost zu kräftigen Kursgewinnen. Dagegen fehlt die Vorgabe von der Wall Street: Wegen eines Feiertags fand am Montag kein Börsenhandel statt. Hoffnungsvolle Nachrichten kommen aber trotzdem aus den USA: Der Impfstoffhersteller Novavax startet klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Corona-Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet.