Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend hält an

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas höhere Eröffnung zu. Damit würde der SMI an seine starke Performance des Vortages anknüpfen. Die Vorgaben aus den USA sind einmal mehr positiv, wobei es nach wie vor die Techaktien sind, die den Ton angeben. Die Aktienmärkte zeigen sich damit wenig beeindruckt von militärischen Scharmützeln im südchinesischen Meer, welche einer neuen Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gleichkommen.