Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend scheint weiter intakt

Das eigentlich eingetrübte Sentiment der Investoren und die grössere Klarheit über den künftigen Kurs der amerikanischen Notenbank sprächen auf kurze Sicht für weiteres Aufwärtspotential der Aktien, meint auch die Credit Suisse in einer Einschätzung der Marktlage. Ausserdem seien die Preise für einzelne Rohmaterialien in jüngster Zeit von ihren Höchstständen zurückgekommen, was das Risiko eines stagflationären Schocks eindämme.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 12'212,61 Punkten. Alle 20 SMI-Titel bis auf Partners Group (+2,5%) werden vorbörslich tiefer gestellt.

Die Mehrheit der Blue Chips legt vorbörslich im Bereich von +0,1 bis +0,2 Prozent zu. So etwa auch Partners Group, für welche JPMorgan das Kursziel leicht reduziert, die Einstufung "Overweight" aber bestätigt hat. Am Vortag hatten Partners Group nach starken Zahlen 1,8 Prozent angezogen.

ABB werden 0,3 Prozent höher gestellt, nachdem ODDO BHF SCA das Rating auf "Neutral" von "Underperform" angepasst hat.

Noch stärker profitieren Clariant (+1,4%) von einer neuen Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Zuvor hatte das amerikanische Institut den Titel mit "Neutral" eingestuft. Das Spezialchemieunternehmen dürfte einer der grössten Nutzniesser der erwarteten steigenden Energieinvestitionen sein, heisst es bei Goldman Sachs zur Begründung.

Im breiten Markt fallen Cosmo nach guten Zahlen und der Ankündigung einer Dividendenzahlung mit einem Plus von 2,7 Prozent auf.

cf/ra

(AWP)