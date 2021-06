Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend scheint zu erlahmen - Fed im Fokus

Am Schweizer Aktienmarkt scheint der nunmehr seit Mitte Mai andauernde Aufwärtstrend etwas zu erlahmen. Zumindest gemäss den vorbörslichen Notierungen zeichnet sich am Mittwoch eine etwas tiefere Eröffnung ab - nach elf Tagen mit Kursgewinnen in Folge. Die Marke von 12'000 Punkten bleibt aber in Reichweite. Der Handelstag steht im Bann der Fed-Sitzung, deren Ergebnisse am Abend nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben werden. So wird in Marktkreisen mit einem eher ruhigen Handelsverlauf gerechnet.