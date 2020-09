Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend setzt sich dank positiven Vorgaben fort

Die Schweizer Börse wird auch am Donnerstag fester erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürften den Aktien weiteren Aufwind verleihen, heisst es am Markt. Am Vortag hatten die US-Börsenindizes S&P 500 und die Tech-Indizes neue Rekorde erzielt und der Dow Jones war über 29'000 Punkte gestiegen. Dabei wurde der Risikoappetit der Anleger von erfreulichen Konjunkturzahlen genährt. So wuchs Chinas Dienstleistungssektor um vierten Monat hintereinander.