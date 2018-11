Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwind dank guten Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Freitag die Vortagesverluste mit einer Gegenbewegung kontern. Rückenwind verleihen gute Vorgaben aus den USA. Dort hatten Anleger im Handelsstreit etwas Hoffnung geschöpft, nachdem China und die USA die Gespräche wieder aufgenommen haben. Davon profitierten auch die Börsen in China, während es in Japan Verluste gab.