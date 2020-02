Aktien Schweiz Vorbörse: Coronakrise dürfte Kurse weiterhin belasten

Das Coronavirus dürfte die Schweizer Börse zum Wochenschluss fest im Griff behalten. Negative Vorgaben aus den USA und Asien liessen eine weitere Verkaufswelle erwarten, heisst es am Markt. Die Hoffnungen vieler Finanzmarktteilnehmer auf eine zeitliche und räumliche Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus hätten in den vergangenen Tagen einen herben Dämpfer erlitten, hiesst es in einem Kommentar. Die Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 sorge vielmehr für anhaltende Verunsicherung bei den Anlegern.