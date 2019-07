Aktien Schweiz Vorbörse: Dank Fed-Zinshoffnung eine Spur fester erwartet

Am Nachmittag findet der zweite Teil der halbjährlichen Anhörung vor den Regierungsvertretern statt. Am Donnerstag werden zudem US-Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter die Inflationszahlen und Angaben zum Arbeitsmarkt. Auch mehren sich die Impulse von der Firmenseite. Die Bilanzsaison gewinnt in der Schweiz allmählich an Fahrt. Dies führt laut Händlern aber auch dazu, dass sich die Anleger trotz der Hoffnung auf Zinssenkungen vorsichtig verhalten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 9'941,89 Punkten. 16 der 20 SMI-Werte legen zu und vier büssen Terrain ein.

Bei den SMI-Werten stehen Swiss Re (-0,4%) im Fokus. Der Rückversicherer setzt den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure wegen der gestiegenen Zurückhaltung und der schwächeren Nachfrage der Investoren aus. Er halte aber am Ziel fest, die Beteiligung an der britischen Tochter zu reduzieren und zu dekonsolidieren. Am Vortag war am Markt war eine mögliche Verschiebung des Börsengangs bereits gerüchteweise herumgereicht worden. In der Folge verlor der Kurs der Swiss-Re-Aktie am Mittwoch 2,5 Prozent.

Deutlich tiefer indiziert sind die Aktien von Sika (-3,8%). UBS hat das Rating auf "Sell" von "Neutral" gesenkt. Die Grossbank weist unter anderem auf ein potenziell anspruchsvolles langfristiges Wettbewerbsumfeld hin.

Zu den schwächer gestellten Aktien zählen zudem die beiden Grossbanktitel Credit Suisse (-0,3%) und UBS (-0,2%).

Auf der Gegenseite halten sich die Gewinne der Bluechips mit bis zu 0,35 Prozent in Grenzen.

Bei den SMIM-Werten fallen die Aktien von Barry Callebaut (+2,6%) positiv auf. Der Schokoladehersteller hat sein Wachstum weiter beschleunigt und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 die Verkaufsmengen deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

pre/ys

(AWP)