Aktien Schweiz Vorbörse: Deutliches Plus erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Weiterhin sorgt die steigende Zuversicht über die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise für eine wachsende Risikobereitschaft bei den Anlegern. Allerdings werden im Gegenzug weniger konjunkturabhängige Anlagen gemieden, was dem eher defensiv ausgerichteten Leitindex SMI zur Wochenmitte noch Kursverluste beschert hatte.