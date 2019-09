Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung nach schwächerem Vortag

Nach dem schwachen Start in die neue Handelswoche dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zur Gegenbewegung ansetzen. Die Vorgaben aus Übersee liefern eine kleine Stütze. An der Wall Street sind die wichtigsten Indizes am Montag zwar nur wenig verändert aus dem Handel gegangen, die Futures weisen aber auf eine festere Eröffnung hin. In Asien überwiegen ebenfalls die positiven Vorzeichen.