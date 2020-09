Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung setzt sich fort

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch laut den vorbörslichen Signalen im Plus eröffnen. Der SMI dürfte sich somit weiter vom Taucher vom Montag erholen, als er um über 2 Prozent abgesackt war. Händler begründen dies primär mit positiven Vorgaben aus den USA. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vorabend nach einem verhaltenen Start in der zweiten Handelshälfte zugelegt und somit klar über dem Stand bei Börsenschluss in Europa geschlossen.