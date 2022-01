Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung von schwachem Jahresstart dürfte anhalten

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine festere Eröffnung ab. Die am Vortag eingeleitet Aufholbewegung nach dem schwachen Start ins Jahr 2022 könnte damit eine Fortsetzung finden. Während die Nachrichtenlage mit Blick auf Schweizer Unternehmen noch immer dünn ist, sind die Vorgaben der US-Börsen freundlich. Dabei haben die Aktien in New York in der zweiten Handelshälfte, das heisst nach Börsenschluss in Europa, noch einmal klar zugelegt, gestützt von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell bei einer Anhörung im US-Senat.