Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungsmodus bleibt am Verfallstermin vorerst intakt

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt zumindest gemäss den vorbörslichen Notierungen am Freitag auf Erholungskurs. Wurde noch am vergangenen Montag ein Mehrjahrestief bei 7'650 Punkten markiert, steht derzeit die Rückeroberung der Marke von 9'000 Punkten im Fokus. Gestützt werden die Aktien weiterhin von den zahlreichen geldpolitische Massnahmen der verschiedenen Notenbanken. Ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist, wird sich allerdings weisen müssen. Der Volatilitätsindex VSMI ist zwar von seinen absoluten Höchstständen der vergangenen Tage leicht zurückgekommen, verbleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. Für einen volatilen Wochenausklang könnte auch der grosse Verfallstermin sorgen, der so genannte "Hexensabbat".