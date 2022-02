Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungstendenz hält an - UBS nach Zahlen gesucht

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung ab. Der schwache Start ins Börsenjahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5 Prozent endete am Schlusstag des Monats bereits mit einer positiven Note. Ob die Erholungsbewegung anhält muss sich in den kommenden Tagen weisen. Am Berichtstag stehen die UBS-Aktien im Anschluss an das Ergebnis des Schlussquartals im Fokus.