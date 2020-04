Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungstendenz wird fortgesetzt

Nachdem zur Wochenmitte noch eine gewisse Zurückhaltung das Geschehen bestimmte, zeichnet sich am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung ab. Eine freundliche Wall Street hat auch in Asien für überwiegend festere Notierungen gesorgt. Vor allem die jüngsten Corona-Statistiken sorgten bei einigen Marktteilnehmern für Hoffnung, dass Infektionszahlen und Sterberate sehr bald in vielen Ländern den Höhepunkt erreichen werden.