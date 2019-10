Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungsversuch nach schwachem Vortag

Im Fokus stehen am Berichtstag aber auch neue Konjunkturdaten aus Europa sowie das Thema Grossbritannien und EU. So wird das Forschungsinstitut ZEW sein monatliches Konjunkturbarometer für Deutschland vorlegen, dem wichtigsten Exportmarkt der Schweiz. Im Brexit-Streit beraten derweil die 27 bleibenden EU-Staaten am Dienstag, ob ein geordneter Austritt Grossbritanniens zum 31. Oktober doch noch gelingen kann. Eine Vereinbarung mit Grossbritannien soll spätestens beim EU-Gipfel Ende dieser Woche stehen, andernfalls dürfte erneut über eine Fristverlängerung geredet werden.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 9'981'89 Punkten.

Die Blue Chips notieren vorbörslich grossmehrheitlich mit einem moderaten Plus im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent. Konkrete Nachrichten zu einzelnen Firmen liegen nicht vor.

Mitentscheidend für die weitere Entwicklung werden die Kurse der Pharmaschwergewichte sein, welche den Gesamtmarkt am Vortag mit klaren Abgaben noch belastet hatten. Für Roche hat Jefferies im Vorfeld des Quartalsergebnisses vom Mittwoch das Kursziel leicht erhöht und die Empfehlung "Buy" bestätigt, was eine Erholung begünstigen könnte.

In den Blickpunkt rücken im Tagesverlauf auch die Grossbanken CS und UBS. Diese könnten im Zusammenhang mit Geschäftszahlen von US-Banken in die eine oder andere Richtung ausschlagen. So sind für den frühen Nachmittag die Zahlen von JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo angesagt.

Etwas auffällig sind im vorbörslichen Geschäft Stadler (+1,4%), welche von einem Auftrag aus Taiwan für Schmalspurlokomotiven gestützt werden.

cf/uh

(AWP)