Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungsversuch nach schwachem Wochenausklang

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Damit zeichnet sich für die hiesigen Aktien eine Gegenbewegung nach dem schwachen Freitag ab. In Marktkreisen wird mangels Impulsen von Unternehmensseite und auch wegen der in Grossbritannien und den USA am Montag feiertagsbedingt geschlossenen Börsen mit einem eher ruhigen Handelstag gerechnet. Ob es dabei zu klaren Gewinnen reicht, bleibt fraglich. Denn die Stimmung an den Börsen bleibt angesichts der geopolitischen Lage fragil.