Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut festere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch erneut auf eine festere Eröffnung zu. Damit scheint sich der Aufwärtstrend vom Vortag nach zuvor zwei schwächeren Tagen fortzusetzen. Unterstützung kommt zum Handelsstart von positiven Vorgaben aus den USA und Asien. Für die freundliche Grundstimmung sorgt unter anderem die Aussicht auf eine Rettung des Klima- und Sozialpakets in den USA, wie es in einem Kommentar der Credit Suisse heisst. Präsident Joe Biden und Senator Joe Manchin wollen offenbar noch einmal über das billionenschwere Paket sprechen.