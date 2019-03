Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut freundliche Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Handelsstart an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings eher gemischt. Die Wall Street hat zwar im Plus geschlossen, allerdings sind die Kurse nach dem europäischen Börsenschluss etwas zurückgekommen. In Asien zeichnet sich aktuell kein einheitlicher Trend ab.