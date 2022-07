Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut freundlicher Auftakt erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Dienstag erneut leicht freundlich in den Handel starten, wenn auch mit leicht gedrosseltem Tempo. Es wäre der dritte positive Tag in Folge, nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der schwächsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind verhalten freundlich. Während die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen blieb, ziehen die Notierungen in Asien grösstenteils leicht an.