Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut freundlicher Start erwartet

Am Markt wird der freundliche Grundton mit den Europawahlen erklärt, bei denen grössere Verwerfungen ausgeblieben sind. Fusionspläne in der Autoindustrie hätten ebenso dazu beigetragen. Gleichzeitig bliebe der US-chinesische Handelskonflikt aber ein zentrales Thema. So hat US-Präsident Donald Trump am Montag erklärt, dass Washington aktuell nicht bereit sei, einen Deal mit Peking zu machen, dass er aber in der Zukunft einen erwarte.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,23 Prozent hinzu auf 9'735,61 Punkte. Von den 20 SMI-Werten tendieren alle vorbörslich fester.

Am stärksten gewinnen dabei Novartis (+0,7%) hinzu. Die Aktien hatten den Gesamtmarkt bereits am Vortag gestützt, nachdem der Pharmakonzern am Freitagabend die lang erwartete Zulassung für seine Genersatztherapie Zolgensma erhalten hatte. Nun melden sich zahlreiche Analysten mit angepassten Modellen und erhöhten Kurszielen zu Wort.

Für Sika-Titel geht es mit +0,6 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich aufwärts.

Die meisten anderen Blue Chips gewinnen zwischen 0,1 und 0,2 Prozent hinzu. So gehören Zykliker wie ABB, Adecco und LafargeHolcim zu den Werten, die um 0,2 Prozent zulegen. Die beiden weiteren Schwergewichte Nestlé und Roche hinken mit +0,1 Prozent dem Markt hinterher.

Mit Kursgewinnen von jeweils 0,2 Prozent tendieren auch die Grossbanken UBS und CS erneut freundlich. Die Aktien der CS hatten sich schon zu Wochenbeginn nach einer schwachen Vorwoche etwas erholt gezeigt.

Im breiten Markt gewinnen Burckhardt Compression (+1,2%) nach Jahreszahlen deutlicher hinzu. Eine Partnerschaft mit der indischen L&T Technology Services verhilft dem Technologieunternehmen Kudelski (+0,8%) zu einer freundlichen Tendenz.

Analystenkommentare sorgen derweil beim Flughafen Zürich (+1,1%) und bei Schweiter (+2,7%) für deutliche Kursreaktionen.

hr/kw

(AWP)