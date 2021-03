Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut höher gesehen, CS und Partners Group im Fokus

"Die Verabschiedung des Biden-Rettungspakets, die Lockerungen von Corona-Restriktionen in vielen Bundesstaaten und das Ausbleiben von Wetterkapriolen sprechen dafür, dass die für den März anstehenden US-Konjunkturindikatoren besser ausfallen werden als von vielen gedacht", meinte ein Händler. Es gebe also gute Gründe, für die Entwicklung der US-Wirtschaft weiterhin optimistisch gestimmt zu sein. Die Kehrseite der Medaille sei aber der Anstieg des Preisaufwärtsdrucks. "Die Entwicklung der Zinsen wird von den Marktteilnehmern weiterhin mit Argusaugen beobachtet", sagte ein anderer Marktteilnehmer. Angesichts dieser Gemengelage dürfte der am Mittwoch stattfindenden Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed besondere Aufmerksamkeit sicher sein.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.20 Uhr 0,51 Prozent höher bei 10'922,64 Punkten. Alle 20 SMI-Titel werden höher gestellt.

Im Fokus des Interesses bei den SMI-Titeln dürften heute vor allem Credit Suisse (+2,0%) und Partners Group (+2,6%) stehen. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat vorbörslich bzw. anlässlich einer Investorenkonferenz über einen guten Start ins neue Jahr 2021 berichtet. Besonderes profitiert habe die Investment Bank, dank einer "besonders guten Entwicklung der Kapitalmarktemissionsaktivität" und einer anhaltend guten Performance im Verkaufs- und Handelsgeschäft, hiess es.

Partners Group hat derweil einmal mehr bessere Zahlen präsentiert als von Analysten erwartet, auch wenn die Werte coronabedingt klar unter den Vorjahreswerten ausfielen. Die Dividende soll gegenüber dem Vorjahr aber trotzdem gesteigert werden. Weiter gesucht sind auch Roche (+0,6%), die seit ein paar Tagen einen guten Lauf haben.

Im breiten Markt haben diverse Unternehmen ihre Zahlen präsentiert. Es sind dies etwa Tecan (+2,9%), BKW (+1,8%), Komax (+0,3%), Conzzeta, Newron, Sensirion oder Vetropack.

