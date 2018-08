Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut wenig verändert - Oerlikon nach Zahlen stark

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag im vorbörslichen Geschäft ein leichtes Plus. Die Vorgaben aus den USA sind knapp positiv, wobei sich der Dow Jones erst in der zweiten Hälfte der Sitzung ins Plus vorgeschoben hatte. Klare Gewinne verzeichnen am Berichtstag die Börsen in Asien. Insgesamt fehlt dem hiesigen Aktienmarkt aber weiterhin eine klare Richtung, was sich nun in einer seit über einer Woche andauernden Seitwärtsphase äussert. Einerseits verläuft die Berichtssaison bisher mehrheitlich zufriedenstellend, andererseits hemmen die politischen Ereignisse die Risikofreude der Investoren.