Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester dank den Schwergewichten

Impulse dürften, falls überhaupt, eher von konjunktureller Seite ausgehen und dies auch erst in der zweiten Handelshälfte. Für etwas Gesprächsstoff könnten zudem der erneut verhinderte "Shutdown" in den USA sowie die Wahlen in Katalonien sorgen. Mehr als an den Börsen tut sich beim Bitcoin. Dessen Kurs ist mit Ständen von zweitweise weniger als 14'000 USD schwer unter Druck geraten. Hierzulande sind zudem auf Titelebene verschiedene Unternehmen im Blick.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.20 Uhr 0,35% höher bei 9'457,55 Punkten. Dabei sind im Leitindex einzig die drei defensiven Schwergewichte für das vorbörsliche Plus verantwortlich. Alle anderen SMI-Werte notieren rund 0,1% tiefer.

Roche notieren vorbörslich 0,4% fester. Der Basler Pharmakonzern kauft für 1,7 Mrd USD das kalifornische Biotechunternehmen Ignyta. Die Übernahmevereinbarung ist von den Verwaltungsräten von Ignyta und Roche einstimmig genehmigt worden.

Novartis (+0,9%) hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist eine "Priority Review" zugesichert erhalten, also ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Dabei geht es um den Einsatz der Mittel in der adjuvanten Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs.

Ebenfalls 0,9% höher taxiert werden Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern will sich Medienberichten zufolge bis Ende März von seinem US-Süsswarengeschäft trennen. Die Westschweizer hatten den Bereich im Sommer ins Schaufester gestellt. Unter Marktbeobachtern gilt ein Verkauf als die wahrscheinlichste Option.

News gab es noch vom Versicherer Zurich, der eine Übernahme in Asien tätigt. Zurich übernimmt alle Anteile der in Hong Kong domizilierten Firma Bright Box. Die Firma verkauft Telematik-Lösungen, die Fahrer mit ihrem Fahrzeug und die Fahrzeuge mit einem breit gespannten Netz von Autohändlern und Erstausrüstern verbinden.

Im breiten Markt spielt etwas mehr Musik. So will etwa die Mediengruppe Tamedia die Medienvermarkterin Goldbach übernehmen. Die Metall Zug Gruppe wiederum etabliert mit dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung von 70% an der Haag-Streit Holding ein viertes Standbein in der Medizintechnik.

Ebenfalls zugekauft hat der Handyverkäufer Mobilezone; und zwar den Telekommunikationsanbieter TPHCom. Um das zu stemmen, werden die Aktionäre zur Kasse gebeten: Mobilezone plant eine Kapitalerhöhung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine stabile Dividende in Aussicht.

Die Liechtensteiner Landesbank (LLB) schliesslich baut ihr Geschäft in Österreich aus und übernimmt die Semper Constantia Privatbank mit Sitz in Wien. Diese Transaktion erhöht das Kundenvermögen der LLB um rund 17 Mrd CHF.

